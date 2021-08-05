Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова рассказала о скорой свадьбе

Если бы Олимпиада в Токио проводилась, как и положено, в прошлом году, Марта Мартьянова не попала бы в сборную. Однако пандемия внесла свои коррективы, и рапиристке удалось заскочить в финальный состав. В тренерском штабе на нее надежд особо не возлагали: самая молодая и неопытная в команде. Но в финале спортсменка проявила характер.

Ее мама Неля Маратовна первое сообщение от дочери получила через несколько часов: "Мам, я очень тебя люблю, но нога пипец как болит"…

- Обычно я пересматриваю все свои бои после соревнований, а тут не могу, - призналась Марта корреспонденту "РГ". - Мне однажды показали этот эпизод, и я сразу же почувствовала ту боль, какая была на площадке.

Спортом наша героиня увлеклась в первом классе по чистой случайности: рядом с общеобразовательной школой находилась фехтовальная. После уроков первоклашки шумели и мешали соседям. И тогда тренер Елена Прохорова предложила ребятам: "Если некуда девать энергию, приходите к нам".

Очень рано Марта потеряла отца, и для семьи наступили трудные времена.

- Мне приходилось работать, чтобы как-то прокормиться, - рассказывает мама. - А Марта самостоятельно ходила на все тренировки, не пропуская ни одной. Я ее никогда не заставляла заниматься фехтованием, это ее призвание.

Сложное решение рапиристке пришлось принимать, когда у нее появились сестренка и братишка - близнецы от второго брака матери. Неля Маратовна собралась переезжать в другой район города, но Марта осталась с бабушкой в старой хрущевке - по соседству с фехтовальной школой.

Мама вспоминает: когда дочь узнала, что профессиональные спортсмены получают большие деньги, она пообещала, что доберется до самых вершин, лишь бы семья ни в чем не нуждалась.

Сейчас девушка слегка прихрамывает. Чемпионка ждет, когда сойдет опухоль, чтобы сделать МРТ. Доктор футбольного клуба "Рубин" Михаил Бутовский на днях осмотрел ногу и дал свои рекомендации по восстановлению голеностопа.

А с лечением надо спешить, ведь на середину августа запланировано радостное событие в ее жизни - свадьба. Сердце девушке покорил мастер спорта по фехтованию из Ярославля. Марта Мартьянова не стала называть его имени, но в эпоху соцсетей корреспонденту "РГ" не составило труда выяснить, что это Евгений Ломтев, недавно завершивший спортивную карьеру и ставший тренером ярославской школы олимпийского резерва №10. Предложение он сделал своей возлюбленной еще до Олимпиады.

А вот местные спортивные чиновники всерьез озабочены, поскольку Татарстан может лишиться перспективной спортсменки.

- Мы еще не определились, где будем дальше работать и тренироваться - в Казани или Ярославле, - рассказала героиня корреспонденту "РГ". - В любом случае это решение мы будем принимать вместе.