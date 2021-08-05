Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России
Гимнаст Давид Белявский прилетел в Екатеринбург из Токио с золотой медалью в командном турнире. Причем в команде-победительнице Давид был капитаном. В личном турнире он стал четвертым в упражнении на коне, и пятым - на брусьях.
В аэропорту героя Олимпиады встретили жена и дочка, с которыми Давид не виделся почти два месяца. Предложение руки и сердца Мария получила во время прошлой Олимпиады, и вот уже их дочь, трехлетняя Алисия, радостно бежит навстречу папе. Спортсмен надел на шею малышки золотую медаль.
- Это моя традиция уже! Я делал так после чемпионата Европы, после кубка России, и эта, главная медаль, - для нее! - объяснил гимнаст.
Духовой оркестр исполнил гимн России.
- Нам не хватало этого в Токио! - признался Белявский.
- Саныч! - приветствует спортсмен своего бывшего тренера Петра Китайского, с которым занимался в юности. Наставник не скрывает гордости:
- Я ждал этого. У меня уже есть олимпиец, в Сиднее (2000 год) мой воспитанник Дмитрий Древин получил бронзу. А потом Давид появился! Где-то в пятом классе увидел его на соревнованиях и забрал себе. Потом он перешел к Валерию Ломаеву.
Давиду сейчас двадцать девять лет, он принял участие в трех Играх и у него есть полный комплект олимпийских медалей - бронза, серебро и золото.
- Когда приходишь в спорт, самая главная мечта - это золотая олимпийская медаль. И у меня получилось это сделать! - говорит гимнаст.
Еще в Токио Белявский заявил, что будет продолжать спортивную карьеру. Жена Мария поддерживает его решение:
- Пока есть возможность, пока есть здоровье, он будет работать и добиваться новых успехов. Ему нравится то, что он делает. Он очень любит гимнастику. Поэтому, почему нет?
А ближайшие планы у чемпиона - отдохнуть, восстановиться и приступить к новым тренировкам.
Российские гандболистки уверенно обыграли Черногорию и вышли в полуфинал 04.08.2021
Женская сборная России по гандболу победила со счетом 32:26 Черногорию в четвертьфинале ОИ-2020. "Мне очень понравился настрой команды. Все были заряжены, быстро реагировали на изменения в игре", - поделилась Анна Вяхирева, забившая восемь мячей
Россиянин Заур Угуев вышел в финал олимпийского турнира 04.08.2021
Россиянин Заур Угуев пробился в финал Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. В полуфинале он победил иранца Резу Атринагарчи со счетом 8:3. За медаль высшей пробы Заур поборется с представителем Индии Кумаром Рави