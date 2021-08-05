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Идет  день олимпиады
05.08.2021 08:32
Рубрика: Спорт

Нам не хватало этого в Токио: Давида Белявского встретили гимном России

Текст: Ольга Медведева
Фото, видео: Татьяна Андреева

Гимнаст Давид Белявский прилетел в Екатеринбург из Токио с золотой медалью в командном турнире. Причем в команде-победительнице Давид был капитаном. В личном турнире он стал четвертым в упражнении на коне, и пятым - на брусьях.

У нас в команде - три чемпиона мира. Поэтому настраивать их не нужно, они сами знают, как работать. Перед выходом на соревнования мы просто сели за стол все вместе. Я говорю: ребята, давайте мы придем с хорошим настроением, и так же сядем и отметим.

В аэропорту героя Олимпиады встретили жена и дочка, с которыми Давид не виделся почти два месяца. Предложение руки и сердца Мария получила во время прошлой Олимпиады, и вот уже их дочь, трехлетняя Алисия, радостно бежит навстречу папе. Спортсмен надел на шею малышки золотую медаль.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Тренер Белявского: У Давида был момент, когда он хотел уйти из гимнастики

- Это моя традиция уже! Я делал так после чемпионата Европы, после кубка России, и эта, главная медаль, - для нее! - объяснил гимнаст.

Духовой оркестр исполнил гимн России.

- Нам не хватало этого в Токио! - признался Белявский.

- Саныч! - приветствует спортсмен своего бывшего тренера Петра Китайского, с которым занимался в юности. Наставник не скрывает гордости:

- Я ждал этого. У меня уже есть олимпиец, в Сиднее (2000 год) мой воспитанник Дмитрий Древин получил бронзу. А потом Давид появился! Где-то в пятом классе увидел его на соревнованиях и забрал себе. Потом он перешел к Валерию Ломаеву.

Давиду сейчас двадцать девять лет, он принял участие в трех Играх и у него есть полный комплект олимпийских медалей - бронза, серебро и золото.

Когда мы ехали в Токио, самая главная мысль у нас была - это хорошо отработать команду. Личные медали, личные амбиции уже на второй план отошли. Самой главной была золотая командная медаль.

- Когда приходишь в спорт, самая главная мечта - это золотая олимпийская медаль. И у меня получилось это сделать! - говорит гимнаст.

Еще в Токио Белявский заявил, что будет продолжать спортивную карьеру. Жена Мария поддерживает его решение:

- Пока есть возможность, пока есть здоровье, он будет работать и добиваться новых успехов. Ему нравится то, что он делает. Он очень любит гимнастику. Поэтому, почему нет?

А ближайшие планы у чемпиона - отдохнуть, восстановиться и приступить к новым тренировкам.

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