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27.07.2021 11:16
Рубрика: Спорт

Тренер Белявского: У Давида был момент, когда он хотел уйти из гимнастики

Выпускник магистратуры института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Давид Белявский завоевал золотую медаль в командном турнире по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. "РГ" пообщалась с тренером спортсмена, расспросила: как проходило становление будущего призера, что помогло ему одержать победу.
Текст: Ксения Лосева
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Давид родился в городе Воткинске. Родители мальчика умерли рано, и его воспитанием занималась бабушка. Именно она заметила способности внука и отдала его на спортивную гимнастику. Когда юноше было 12, его первый тренер Сергей Закиров предложил ему переехать в Екатеринбург. Там талантливого уроженца Удмуртии заметил Петр Китайский. А два года спустя Давид перешел к Валерию Николаевичу Ломаеву, у которого и занимается вот уже 18-й год подряд.
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По словам нынешнего наставника олимпийца, характер у Давида непростой.

- Но это зависит уже от тренера: как он эти острые углы обойдет. Нельзя на них зацикливаться, обращать большое внимание, их надо обходить умело, не нарушая психику воспитанника, а это очень сложно, - говорит Валерий Ломаев. - Интуиция подскажет, что в нужный момент сказать, а когда промолчать. Переходный период Давида, становление его как личности, мы миновали более-менее хорошо".

Между учеником и учителем хорошие отношения. "По крайней мере, за все время, которое мы с ним работаем, ни разу не поссорились. Не расходились, как говорят, по разным углам. Я от него ни разу не слышал плохого слова, а он - от меня", - говорит тренер.

Но как и у любого спортсмена, у Белявского был переломный момент, когда он хотел уйти из спортивной гимнастики.

- Был небольшой внутренний конфликт на сборах. Давид говорит: я устал, больше не могу. И мне пришлось ему объяснять, подобрать такие слова, чтобы убедить его остаться. Я ему сказал: Давид, сейчас ты зависишь от старшего тренера, главного тренера, у тебя идет становление. Но когда оно завершится, уже они будут зависеть от тебя, пользуйся этим с умом, - вспоминает Ломаев.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Что помогло победить в Токио? По мнению наставника, в первую очередь, опыт. На первой Олимпиаде наши спортсмены были пятыми, на следующей - уже вторыми (проиграли какие-то сотые).

- И то, что к третьим Играм подсоединились двое молодых ребят - Никита Нагорный и Артур Далалоян - тоже помогло: они влили новую энергию, были хорошо подготовлены, это сплотило команду, помогло собраться в нужный момент, - считает тренер. И добавляет: - Они шли к этому золоту.

Когда стали известны результаты, Давид растрогался, даже заплакал. "Он целеустремленно готовился к этой медали. У него не отнять того, что заложено в характере с самого детства, - говорит наставник. - Когда он пришел ко мне, я сказал самому себе, что дам этому мальчику, который воспитывался без отца, все, что смогу. И мое внутреннее желание исполнилось, это самое для меня дорогое".

Давид посвятил долгожданную медаль жене и дочери.

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