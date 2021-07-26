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Идет  день олимпиады
26.07.2021 20:36
Рубрика: Спорт

Далалоян о травме: Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль

Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский гимнаст Артур Далалоян всего три месяца назад перенесший операцию на ахилловом сухожилии, признался, что победа на Олимпийских играх в командном многоборье стоила всех мучений.
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- Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль, которую я испытал, поэтому чувствую себя великолепно, - рассказал Далалоян журналистам. - Не могу сказать, что какой-то снаряд дался тяжелее. Начали мы более или менее спокойно, уверенно. К брусьям, к перекладине страсти накалялись. А вольные - самый сложный снаряд, потому что он был у нас заключительным. А для меня это вообще были вторые вольные за всю подготовку. И самое главное, что меня получилось сделать ту базу, которую планировал. У Дениса тоже было много травм на ноги, для него вольные это непросто.

Спортсмен признался, что козырем в команде был абсолютный чемпион мира и Европы Никита Нагорный.

- Поэтому и поставили его в самом конце, - подчеркнул Артур. - После перекладины Давид Белявский вел подсчеты с тренерским штабом, и если бы нам не хватало нашего отрыва от японцев, то Никите пришлось бы отдуваться за всех. Но так как мы создали задел, Никите оставалось ровно сделать свою комбинацию, с чем он просто идеально справился.

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