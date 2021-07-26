Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде
Владимир Путин поздравил российских гимнастов Никиту Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина с победой в командном турнире на Олимпиаде в Токио. Президент поблагодарил спортсменов за силу духа и твердость характера.
"Рад поздравить вас с триумфом на Играх XXXII Олимпиады. Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
По словам президента, победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет.
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпиаде с результатом 262,500 балла.
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