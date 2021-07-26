Песков: Путин болеет за российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
"Мы, конечно, все вместе ждем новых золотых медалей и призеров Олимпийских игр", - отметил он. Однако какие-то прогнозы в ответ на вопрос журналиста делать не стал.
"Президент, как вы понимаете, не имеет возможности смотреть Олимпиаду онлайн, выступления наших спортсменов, - добавил Песков. - Но, конечно же, так же, как и мы все, болеет за наших".
Представитель Кремля также рассказал, что глава государства уже поздравил обладательницу первой олимпийской золотой медали Виталину Бацарашкину.
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