Виктор Минибаев: Наши соперники - не сильнее нас

- Только счастье и радость от результата. Мы очень довольны, - сказал Минибаев журналистам. - У нас не было конкретной задачи - минимум или максимум. Была задача выйти и показать то, что мы умеем.

Кроме того, Минибаев считает, что и с новыми чемпионами британцами, и с китайцами можно бороться.

- Они не сильнее нас. Просто сегодня они выступили чуть лучше. Завтра мы можем поменяться местами. Прыжки в воду - непредсказуемый вид спорта, - отметил Виктор. - Например, на чемпионате Европы мы набрали около 470 баллов. Здесь, в Токио, ребята столько же набрали. Со всеми реально бороться. Впереди индивидуальные прыжки. Не опускаем руки. И продолжаем работать.