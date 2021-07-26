Бондарь и Минибаев выиграли "бронзу" в прыжках в воду с вышки

Бондарь и Минибаев стабильно держались в тройке и набрали в сумме за шесть прыжков 439,92 балла. А "золото" между собой разыграли британцы и китайцы. Последним прыжком Том Дэйли и Мэтти Ли опередили соперников из Поднебесной Цао Юаня и Чэнь Айсэня (471,81 против 470,58 баллов).

Для сборной России это восьмая награда на Играх.