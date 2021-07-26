26.07.2021 10:03
Рубрика: Спорт
Бондарь и Минибаев выиграли "бронзу" в прыжках в воду с вышки
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали "бронзу" в прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде в Токио.
Бондарь и Минибаев стабильно держались в тройке и набрали в сумме за шесть прыжков 439,92 балла. А "золото" между собой разыграли британцы и китайцы. Последним прыжком Том Дэйли и Мэтти Ли опередили соперников из Поднебесной Цао Юаня и Чэнь Айсэня (471,81 против 470,58 баллов).
Для сборной России это восьмая награда на Играх.
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