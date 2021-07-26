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Идет  день олимпиады
26.07.2021 09:52
Рубрика: Спорт

Великая и Позднякова гарантировали России медаль в сабле

Россиянки Софья Великая и София Позднякова вышли в полуфинал турнира саблисток.
Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Рапирист Кирилл Бородачев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира

Благодарю этому сборная России гарантировала себе как минимум одну медаль в турнире по сабле среди женщин.

В четвертьфинале Великая победила Мариэль Загунис со счетом 15:8.

Позднякова встречалась с Чун Ка Лонг и победила со счетом 15:12.

Третья россиянка Ольга Никитина не смогла пробиться в 1/2 финала.

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