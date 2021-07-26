Великая и Позднякова гарантировали России медаль в сабле

Благодарю этому сборная России гарантировала себе как минимум одну медаль в турнире по сабле среди женщин.

В четвертьфинале Великая победила Мариэль Загунис со счетом 15:8.

Позднякова встречалась с Чун Ка Лонг и победила со счетом 15:12.

Третья россиянка Ольга Никитина не смогла пробиться в 1/2 финала.