26.07.2021 08:27
Рубрика: Спорт
Павлюченкова осталась единственной россиянкой в одиночном разряде в Токио
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Россиянка Екатерина Александрова проиграла Наде Подороске из Аргентины в матче второго круга олимпийского турнира.
В понедельник Александрова встречалась с малоизвестной теннисисткой из Аргентины. Встреча завершилась неожиданным поражением россиянки в двух сетах - 1:6, 3:6.
Ранее борьбу на турнире завершили Елена Веснина и Вероника Кудерметова.
Таким образом, из четырех спортсменок из РФ в третий круг вышла лишь Анастасия Павлюченкова.
08:39
07:43
05:43
02:50
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50
Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио