Павлюченкова осталась единственной россиянкой в одиночном разряде в Токио

Россиянка Екатерина Александрова проиграла Наде Подороске из Аргентины в матче второго круга олимпийского турнира.

В понедельник Александрова встречалась с малоизвестной теннисисткой из Аргентины. Встреча завершилась неожиданным поражением россиянки в двух сетах - 1:6, 3:6.

Ранее борьбу на турнире завершили Елена Веснина и Вероника Кудерметова.

Таким образом, из четырех спортсменок из РФ в третий круг вышла лишь Анастасия Павлюченкова.