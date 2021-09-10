На подготовку российских спортсменов к ОИ-2020 потрачено 20 млрд рублей
Государство за четыре года потратило около 20 миллиардов рублей на подготовку российских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио, которая состоялась прошедшим летом. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
"Организована эффективная работа федеральных и региональных центров. Общий объем госфинансирования с 2017 по 2021 год составил порядка 20 миллиардов рублей", - приводит ТАСС слова Матыцина.
При этом глава ведомства считает, что на Олимпиаде российские спортсмены выступили успешно. Сборная Роcсии завоевала в Токио 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды и заняла в медальном зачете пятое общекомандное место.
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