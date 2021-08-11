Путин наградил российских олимпийцев

Президент подписал указ о награждении участников Олимпиады в Токио. Документ опубликован на сайте Кремля.

Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность".

Будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и "За заслуги перед Отечеством" II степени.