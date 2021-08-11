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Идет  день олимпиады
11.08.2021 16:29
Рубрика: Власть

Путин наградил российских олимпийцев

Текст: Кира Латухина
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Президент подписал указ о награждении участников Олимпиады в Токио. Документ опубликован на сайте Кремля.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Как в Москве встретили российских олимпийцев

Ордена и медали присуждены российским спортсменам "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность".

Будут вручены ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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