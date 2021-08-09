На Красной площади проходит чествование российских олимпийцев
На Красной площади проходит чествование российских спортсменов, принимавших участие в летней Олимпиаде в Токио.
Последние атлеты из Японии вернулись в Москву в понедельник и сразу же отправились в центр города, где их встречали многочисленные болельщики.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая перед спортсменами, назвал их результаты на Играх невероятными, а победы - трудными. "Одно дело - стать олимпийцем, другое - любить свою страну. Вместе с вами появится еще больше олимпийских звездочек. В добрый путь в новом статусе", - цитирует его РИА Новости.
Олимпийские игры прошли с 23 июля по 8 августа в Японии. Сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачете, выиграв 71 награду, в том числе 20 золотых.
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