Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву

Последний рейс с российским спортсменами-участниками Олимпиады в Токио прибыл в Москву. Планируется, что российская делегация сразу направится на Красную площадь, где пройдет торжественная встреча национальной команды.

Олимпийские игры в Токио состоялись с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачете Игр, завоевав в общей сложности 71 награду, в том числе 20 золотых.