Последние российские спортсмены вернулись с Олимпиады в Москву
Последний рейс с российским спортсменами-участниками Олимпиады в Токио прибыл в Москву. Планируется, что российская делегация сразу направится на Красную площадь, где пройдет торжественная встреча национальной команды.
Олимпийские игры в Токио состоялись с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачете Игр, завоевав в общей сложности 71 награду, в том числе 20 золотых.
Подводим итоги Олимпийских игр: Как выступила сборная России 08.08.2021
Нынешние Игры - грандиозный эксперимент, который успешно завершен для массы спортсменов, рисковавших в Токио так, как не рисковали ни на одной Олимпиаде. Никогда еще участие олимпийской сборной России не было столь непредсказуемым. Российская команда завоевала 71 медаль, из которых 20 - золотые
We have ROC'ed you: Успехи российских олимпийцев в зеркале иностранных СМИ 08.08.2021
Олимпийские игры в Токио остались позади. Россия набрала в итоговом зачете медалей больше, чем на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О том, как зарубежная пресса оценивает этот результат - в обзорном материале "РГ"
Глава ОКР Поздняков доволен выступлением на Олимпиаде в Токио 08.08.2021
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков доволен итогами Олимпийских игр в Токио. В Токио российские спортсмены сумели завоевать 71 медаль, из которых 20 - золотые. Глава ОКР добавил, что каждый член российской команды - герой