Украинский каратист вступился за коллегу по сборной после фото с россиянкой

Горуна на своей странице в Facebook призвал отстать с политикой от спортсменов. "Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни", - написал украинский каратист.

Он напомнил, что снимок на пьедестале является частью олимпийских традиций. "Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса", - отметил Горуна.

Данный пост вызвал противоречивую реакцию пользователей соцсетей. Одни поддержали спортсмена, другие раскритиковали. "Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который пошел на 19-летнюю Ярославу Магучих. На самом деле мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня. Что ж, задание выполнено", - отметил Горуна в новой публикации.

Напомним, Магучих подверглась на Украине критике за то, что сфотографировалась на пьедестале с российской чемпионкой Марией Ласицкене. В минобороны даже заявили, что проведут беседу с Магучих из-за фото, где украинская спортсменка позирует с флагом Украины, а российская - с флагом Олимпийского комитета России.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, именно те, кто начал травлю украинской легкоатлетки, являются самыми настоящими врагами Украины.