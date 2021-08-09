Мария Ласицкене увозит из Токио награду высшей пробы

Под этим сценарием мог подписаться любой, но перед Играми-2016. Маша готовилась к поездке в Рио-де-Жанейро в ранге действующей чемпионки мира. Но тогда никого, кроме Дарьи Клишиной, до Олимпиады не допустили из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). С тех пор Ласицкене взяла еще два золота мировых первенств - 2017 и 2019 годов, но как нейтральный атлет. В 2020-м даже за этот статус, когда выступаешь без флага и гимна, снова пришлось бороться, доказывая, что ты за чистый и честный спорт. Сначала пандемия, а потом и новые санкции со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) на целый сезон оставили всех россиян без международных стартов и возможности выходить в один сектор с сильнейшими соперниками. В Токио наших легкоатлетов все же пустили, но только десять человек. Ласицкене, конечно, в этой "десятке". Но больше за былые заслуги. В мае она получила травму и выше двух метров не прыгала. И в олимпийский финал вышла с трудом, преодолев проходную для себя высоту 1,95 м лишь с третьей попытки.

Признавайтесь, кто-то верил в успех Ласицкене? Вряд ли. Тут все играло против нее. Да и не очень-то удачные выступления российских легкоатлетов в Токио не добавляли оптимизма. Даже серебро Анжелики Сидоровой было с горчинкой. Так что чуда на олимпийском стадионе точно не ждали. Поэтому, когда Ласицкене завалила в финале две попытки на 1,96 м, многие даже не охнули. А вот когда она выдала лучший свой результат сезона - 2,04 м, кричали все. Маша шла на планку. Они были один на один. И Ласицкене победила.

Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт (2,02 м), третьей с тем же результатом стала украинка Ярослава Магучих, уступив по количеству затраченных попыток.

Маша, вы приехали на Олимпийские игры не в статусе фаворита. У Магучих был прыжок на 2,06. Как себя чувствовали?

Мария Ласицкене: Я это прекрасно понимала. Но постаралась принять ситуацию и пережить ее. Есть люди, которые считают, что меня здесь быть вообще не должно. Я их тоже понимаю, знаю, почему они так думают. Но слишком много было отдано, чтобы просто так сдаться.

А такие мысли посещали?

Мария Ласицкене: Бывало. Но я настроила себя так, что должна сделать все возможное, чтобы потом у меня не было к себе вопросов. И я могла спокойно смотреть в зеркало.

Мария Ласицкене: Наверное, испытания были посланы для того, чтобы в итоге я со всем справилась

Как в эту установку вписываются две неудачные попытки на 1,95 м в квалификации и потом на 1,96 м в финале?

Мария Ласицкене: Все мне задают этот вопрос. Честно, я вообще ничего не помню. В финале все было как в тумане. Ты ошибаешься, ругаешь себя за это. В голове вертится: а не занимаешь ли ты чье-то место в этой олимпийской десятке? Но потом идешь и делаешь свою работу. Все мысли перемешались: и установки тренера, и жадность, что не отдам медаль, и настрой, что "я могу, я должна". Нервы, страх - все это тоже было. И это нормально. Я ужасно боялась. В какие-то моменты меня трясло. Потом показалось, что руки отнимаются, голова кружится. Какой-то кошмар! Я не представляю, как мои родители это смотрели, как тренер Геннадий Гарикович Габрилян сидел на трибуне, как переживал муж Владас Ласицкас...

Судя по состоянию, которое описываете, больше были проблемы в психологии, чем в недостатке формы?

Мария Ласицкене: Мне кажется, причина в недостатке соревновательной практики. Хотя я даже не имею права об этом думать. Геннадий Гарикович потом меня за это будет ругать. Так что спросите у него. Я со своей стороны старалась каждую попытку делать хорошо, но планка вот так меня подставляла. Но, наверное, испытания были посланы для того, чтобы в итоге я со всем справилась. Сезон был сложнейший, но, наверное, олимпийские сезоны другими и не бывают.

Вы говорите в том числе о травме, которую получили перед Олимпиадой? Что произошло?

Мария Ласицкене: Это первая такая серьезная травма в моей карьере. И первая мысль, когда это случилось: не поддаваться панике. Я благодарна, что попала к хорошим специалистам, что мои близкие меня поддерживали. Никто из них даже не сомневался, что все будет хорошо. И я от них заряжалась этой позитивной энергией, они вселяли в меня веру в собственные силы.

Насколько эта травма сказалась на тренировках?

Мария Ласицкене: Это произошло в разгар сезона. Реабилитация заняла месяц. Примерно столько я не подходила ни к бегу, ни к прыжкам. Потом мы постепенно начали прыгать. Были определенные изменения в технических установках. Кто бы мне сказал, что после травмы я стану олимпийской чемпионкой с результатом 2,04... По правде говоря, сама не понимаю, как это случилось. Наверное, вся цепь событий привела меня к этой медали. Других объяснений у меня нет. Но это медаль и Геннадия Гариковича. Без него ничего бы не было!

Вы так долго ждали своей первой Олимпиады. Ожидания оправдались?

Мария Ласицкене: Олимпийская деревня - просто шикарная. У нас из дома прекрасный вид на залив. Здесь очень красивы закаты. Японцы очень милые, всегда хотят помочь и сделать как лучше. На самом деле я благодарна организаторам Игр, властям Японии, что они согласились провести эту Олимпиаду, что я здесь и у меня все получилось. Моя мечта сбылась.

Пустые трибуны не разочаровали?

Мария Ласицкене: Уже в секторе я представляла, как могло бы быть, если бы стадион был полный. Что бы там творилось, когда представляли японку или когда кто-то выигрывал... Я специально заводила себя, чтобы встряхнуться. Но на самом деле энергия от трибун все равно чувствовалась. Пришли много людей. Спасибо им за поддержку.

Тогда вы и в Париж-2024 захотите поехать?

Мария Ласицкене: Так, мне сейчас 28, хм... Наверное, да. Тем более вы видите, какие у нас шикарные девочки в прыжках высоту.