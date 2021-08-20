В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных

В Международной федерации гимнастики (FIG) отказались предоставить видеоанализ с протоколами по итогам выступления россиянок Дины и Арины Авериных на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС сообщил директор главного управления Олимпийского комитета России (ОКР) по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Андрей Конокотин.

Также, по словам Конокотина, в FIG отсутствуют аргументированные ответы на вопрос ОКР по судейству выступлений сестер Авериных.

"Помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборье, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участникам соревнований, которые были нами запрошены еще 7 и 8 августа", - отметил Конокотин.

На прошедшей Олимпиаде Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, хотя во время упражнений с лентой Ашрам допустила потерю предмета. Арина Аверина заняла четвертое место.