Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020
Японские пользователи Yahoo News бурно раскритиковали судей, лишивших Дину Аверину золота в художественной гимнастике.
Тема не всегда адекватного судейства на Играх в Токио вызвала отклик у японских читателей популярного портала. И больше всего они обсуждали личное многоборье в художественной гимнастике, где судьи сделали чемпионкой спортсменку из Израиля Линой Ашрам, занизив баллы россиянке Дине Авериной.
Основная часть комментариев сводится к тому, что это решение судей несправедливое и политизированное.
"Явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!" - написала пользователь с ником yuk.
Другой пользователь отметил восхитительное выступление Авериной и возмутился низкой оценкой, назвав ее несправедливой.
Многие назвали произошедшее позором.
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