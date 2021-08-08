Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020

Японские пользователи Yahoo News бурно раскритиковали судей, лишивших Дину Аверину золота в художественной гимнастике.

Тема не всегда адекватного судейства на Играх в Токио вызвала отклик у японских читателей популярного портала. И больше всего они обсуждали личное многоборье в художественной гимнастике, где судьи сделали чемпионкой спортсменку из Израиля Линой Ашрам, занизив баллы россиянке Дине Авериной.

Основная часть комментариев сводится к тому, что это решение судей несправедливое и политизированное.

"Явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована!" - написала пользователь с ником yuk.

Другой пользователь отметил восхитительное выступление Авериной и возмутился низкой оценкой, назвав ее несправедливой.

Многие назвали произошедшее позором.