В Госдуме заявили о провале гибридной войны против РФ в спорте

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио показало, что провокации и критика не достигли своих целей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев.

"Достижения нашей сборной на Олимпиаде в Токио продемонстрировали полный провал развязанной против России гибридной войны в спорте. Несмотря на беспрецедентные санкции, недопуск к участию многих сильных спортсменов, лишение нашей команды государственных флага и гимна и, наконец, вызывающее вопросы судейство, наши олимпийцы показали высокие результаты", - цитирует Пискарева РИА Новости.

По мнению депутата, мощное психологическое давление, антироссийская кампания в западных СМИ и недоброжелательные комментарии соперников не стали препятствием для наших спортсменов.

"Все мы понимаем, что те медали, которые везут наши ребята домой, весомее, чем у некоторых их соперников, и доставшиеся в неравной борьбе "серебро" и "бронза" для нас дороже "золота", - заключил Пискарев.

В медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио российские спортсмены заняли пятое место.