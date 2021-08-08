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08.08.2021 14:59
Рубрика: Власть

В Госдуме заявили о провале гибридной войны против РФ в спорте

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио показало, что провокации и критика не достигли своих целей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев.

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"Достижения нашей сборной на Олимпиаде в Токио продемонстрировали полный провал развязанной против России гибридной войны в спорте. Несмотря на беспрецедентные санкции, недопуск к участию многих сильных спортсменов, лишение нашей команды государственных флага и гимна и, наконец, вызывающее вопросы судейство, наши олимпийцы показали высокие результаты", - цитирует Пискарева РИА Новости.

По мнению депутата, мощное психологическое давление, антироссийская кампания в западных СМИ и недоброжелательные комментарии соперников не стали препятствием для наших спортсменов.

"Все мы понимаем, что те медали, которые везут наши ребята домой, весомее, чем у некоторых их соперников, и доставшиеся в неравной борьбе "серебро" и "бронза" для нас дороже "золота", - заключил Пискарев.

В медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио российские спортсмены заняли пятое место.

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