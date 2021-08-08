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08.08.2021 12:28
Рубрика: Спорт

Президент "Барселоны" подтвердил переход Месси в "ПСЖ"

Текст: Максим Домчев

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом заявил президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта.

Фото: AP Photo/Eric Alonso
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По словам функционера, которые приводит Tuttomercatoweb, он сделал все возможное для сохранения Месси в команде. "Я хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", и сделал все, что мог. Он перейдет в "ПСЖ", - сказал Лапорта.

Ранее "Барселона" сообщила, что из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги новый контракт с Месси подписан не будет. Аргентинец находился в системе "сине-гранатовых" с 13 лет и всю профессиональную карьеру провел в этом клубе, выиграв в общей сложности более 30 трофеев.

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