Президент "Барселоны" подтвердил переход Месси в "ПСЖ"

Аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом заявил президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта.

По словам функционера, которые приводит Tuttomercatoweb, он сделал все возможное для сохранения Месси в команде. "Я хотел, чтобы Месси остался в "Барселоне", и сделал все, что мог. Он перейдет в "ПСЖ", - сказал Лапорта.

Ранее "Барселона" сообщила, что из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги новый контракт с Месси подписан не будет. Аргентинец находился в системе "сине-гранатовых" с 13 лет и всю профессиональную карьеру провел в этом клубе, выиграв в общей сложности более 30 трофеев.