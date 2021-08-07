Клуб из Катара предложил Месси контракт на миллиард евро

Катарский "Аль-Садд" предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт на 1 миллиард евро.

Как сообщает 101 Great Goals, клуб готов подписать с 34-летним Месси контракт на три года.

Любопытно, что главным тренером "Аль-Садда" является бывший партнер Месси по каталонскому клубу Хави.

Контракт Месси с "Барселоной" истек в конце июня. Клуб не может подписать с игроком новое соглашение из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.

Пока наиболее вероятным местом продолжения карьеры Месси является французский "ПСЖ".