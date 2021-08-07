Россияне стали четвертыми в соревнованиях байдарок-четверок
В финале соревнований победу одержали немецкие гребцы, показавшие результат 1 минута 22,219 секунды. Совсем немного проиграли им представители сборной Испании, отставшие на 0,226 секунды. В сражении за бронзу сборная Словакии на 0,120 секунды опередила российских спортсменов.
В составе сборной России выступали Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев.
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