Бондарь и Минибаев заняли четвертое и пятое места в прыжках в воду

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев не сумели попасть в число призеров в соревнованиях по прыжкам в воду с вышки на Играх в Токио.

За победу в этой дисциплине боролись два представителя Китая - Цао Юань и Ян Цзянь, которые явно опережали конкурентов по сложности и качеству исполнения прыжков.

В итоге победил китаец Цао Юань с результатом 582,35 балла. Ян Цзянь уступил соотечественнику почти два балла. Бронза у прыгуна из Великобритании Томаса Дейли - 548,25 балла.

На 4-й и 5-й строчках оказались россияне. Александр Бондарь за свое выступление получил 514,50 балла, а Виктор Минибаев - 495,85 балла.