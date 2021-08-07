Российские ватерполистки уступили Венгрии в матче за бронзу Олимпиады
Женская сборная России по водному поло не смогла завоевать бронзовые медали Олимпийских игр в Токио. Россиянки уступили команде Венгрии в матче за третье место - 9:11.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро команды России и Венгрии также встречались за бронзовые медали. И тогда россиянкам удалось подняться на третью строчку пьедестала почета.
Нынешний матч поначалу шел без ощутимого перевеса одной из команд. Первый игровой отрезок завершился вничью - 2:2. Но на второй перерыв россиянки ушли, уступая в счете - 5:7. Тренерский штаб сделал правильные выводы из неудачи, и третий игровой отрезок был выигран всухую - 3:0.
Развить успех не удалось. К тому же россиянки стали часто удаляться. Венгерской команде удалось повести, а в самом конце встречи вратарь соперника поразил пустые ворота россиянок, установив окончательный результат - 11:9 в пользу венгерок. На этот раз сборная России остались без медалей.
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