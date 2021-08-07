Дочь Петра Корды выиграла Олимпиаду в гольфе

Дочь знаменитого в прошлом чешского теннисиста Петра Корды Нелли завоевала золотую медаль в гольфе на Олимпийских играх-2020.

Второе место заняла японка Моне Инами, бронзу увозит в Новую Зеландию Лидия Ко. Российские спортсмены не принимали участия в турнире.

Нелли Корда прошла четыре раунда олимпийского турнира за 267 ударов.

Для сборной США это золото стало 33-м на Олимпиаде.