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Идет  день олимпиады
06.08.2021 19:19
Рубрика: Спорт

Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Первый канал"

05.30. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) - Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия). Прямая трансляция.

14.20. Футбол. Мужчины. Финал. Бразилия - Испания. Прямая трансляция.

"Россия 1"

05.30. Баскетбол. Мужчины. Финал. США - Франция. Прямая трансляция.

15.15. Волейбол. Мужчины. Финал. Россия - Франция. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.30. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Страна"

13.55. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Трансляция в записи.

01.55 (в ночь с 7 на 8 августа). Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) - Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

07.30. Волейбол. Мужчины. За третье место. Бразилия - Аргентина. Прямая трансляция.

09.30. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Трансляция в записи.

Фото: Jack GUEZ / AFP
Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио

10.00. Баскетбол. Женщины. За третье место. Сербия - Франция. Прямая трансляция.

11.50. Баскетбол. Мужчины. Финал. США - Франция. Трансляция в записи.

14.00. Баскетбол. Мужчины. За третье место. Словения - Австралия. Прямая трансляция.

23.00. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Трансляция в записи.

00.05 (в ночь с 7 на 8 августа). Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) - Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия). Трансляция в записи.

00.55. Волейбол. Мужчины. Финал. Россия - Франция. Трансляция в записи.

"МАТЧ! Арена"

10.30. Водное поло. Женщины. Финал. Испания - США. Прямая трансляция.

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