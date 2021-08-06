Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
"Первый канал"
05.30. Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) - Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия). Прямая трансляция.
14.20. Футбол. Мужчины. Финал. Бразилия - Испания. Прямая трансляция.
"Россия 1"
05.30. Баскетбол. Мужчины. Финал. США - Франция. Прямая трансляция.
15.15. Волейбол. Мужчины. Финал. Россия - Франция. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
07.30. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Прямая трансляция.
"МАТЧ! Страна"
13.55. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Трансляция в записи.
01.55 (в ночь с 7 на 8 августа). Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) - Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия). Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
07.30. Волейбол. Мужчины. За третье место. Бразилия - Аргентина. Прямая трансляция.
09.30. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Трансляция в записи.
10.00. Баскетбол. Женщины. За третье место. Сербия - Франция. Прямая трансляция.
11.50. Баскетбол. Мужчины. Финал. США - Франция. Трансляция в записи.
14.00. Баскетбол. Мужчины. За третье место. Словения - Австралия. Прямая трансляция.
23.00. Водное поло. Женщины. За третье место. Россия - Венгрия. Трансляция в записи.
00.05 (в ночь с 7 на 8 августа). Пляжный волейбол. Мужчины. Финал. Вячеслав Красильников / Олег Стояновский (Россия) - Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия). Трансляция в записи.
00.55. Волейбол. Мужчины. Финал. Россия - Франция. Трансляция в записи.
"МАТЧ! Арена"
10.30. Водное поло. Женщины. Финал. Испания - США. Прямая трансляция.
Тренер и игроки сборной РФ по гандболу прокомментировали победу над Норвегией 18:11
Российские гандболистки в игре против команды Норвегии в полуфинале Олимпиады смогли лишить соперниц козырей. Так прокомментировал победу главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев. В финале россиянкам предстоит встретиться с француженками