Итальянские бегуны выиграли эстафету 4х100 метров на Олимпиаде

Мужская эстафета в беге 4х100 метров на Олимпиаде в Токио завершилась победой сборной Италии.

В финале итальянцы преодолели дистанцию за 37,5 секунды. В их составе бежал олимпийский чемпион на стометровке Марсель Джейкобс, который в Токио завоевал уже второе золото и стал одним из главных героев соревнований по легкой атлетике.

Второй финишировала команда Великобритании - 37,51 секунды, бронза досталась сборной Канады - 37,7.

Неудачно выступила сборная Ямайки, ставшая лишь пятой. Эта команда выигрывала эстафету 4х100 на двух предыдущих Олимпиадах.