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Идет  день олимпиады
06.08.2021 17:53
Рубрика: Спорт

Итальянские бегуны выиграли эстафету 4х100 метров на Олимпиаде

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/David J. Phillip Фото: AP Photo/David J. Phillip
Фото: AP Photo/David J. Phillip

Мужская эстафета в беге 4х100 метров на Олимпиаде в Токио завершилась победой сборной Италии.

Фото: Alexander NEMENOV / AFP
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В финале итальянцы преодолели дистанцию за 37,5 секунды. В их составе бежал олимпийский чемпион на стометровке Марсель Джейкобс, который в Токио завоевал уже второе золото и стал одним из главных героев соревнований по легкой атлетике.

Второй финишировала команда Великобритании - 37,51 секунды, бронза досталась сборной Канады - 37,7.

Неудачно выступила сборная Ямайки, ставшая лишь пятой. Эта команда выигрывала эстафету 4х100 на двух предыдущих Олимпиадах.

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