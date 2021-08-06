Итальянские бегуны выиграли эстафету 4х100 метров на Олимпиаде
Мужская эстафета в беге 4х100 метров на Олимпиаде в Токио завершилась победой сборной Италии.
В финале итальянцы преодолели дистанцию за 37,5 секунды. В их составе бежал олимпийский чемпион на стометровке Марсель Джейкобс, который в Токио завоевал уже второе золото и стал одним из главных героев соревнований по легкой атлетике.
Второй финишировала команда Великобритании - 37,51 секунды, бронза досталась сборной Канады - 37,7.
Неудачно выступила сборная Ямайки, ставшая лишь пятой. Эта команда выигрывала эстафету 4х100 на двух предыдущих Олимпиадах.
Финал в мужском пляжном волейболе с участием россиян покажет "Первый канал" 14:40
7 августа действующие чемпионы мира по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале олимпийского турнира будут биться за "золото" с соперниками из Норвегии. Этот матч в прямом эфире покажет "Первый канал" в 05:30 утра