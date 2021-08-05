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Идет  день олимпиады
05.08.2021 14:39
Рубрика: Спорт

Испанка Санчес стала первой в истории Олимпиад чемпионкой по каратэ

Текст: Максим Домчев
Фото: Alexander NEMENOV / AFP Фото: Alexander NEMENOV / AFP
Фото: Alexander NEMENOV / AFP

Первую в истории Олимпиад золотую медаль в каратэ завоевала испанская спортсменка Сандра Санчес.

Высшая награда разыгрывалось в дисциплине "ката". Это бесконтактная дисциплина, где соперники демонстрируют навыки борьбы с одним или несколькими противниками.

В финале соревнований свои умения показала Сандра Санчес из Испании и японка Киеу Симидзу. За выступление испанка набрала 28,06 балла, а спортсменка из Японии - 27,88.

В этом виде программы бронзовыми медалистами стали Вивиана Боттаро из Италии и Лау Грейс из Гонконга.

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