05.08.2021 14:31
Рубрика: Спорт
Борец Найфонов выиграл бронзу Олимпиады
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В утешительном финале по вольной борьбе в категории до 86 кг встречались россиянин Артур Найфонов и борец из Узбекистана Джабраил Шапиев. Схватка прошла в напряженной и нервной борьбе.
Российский борец сумел заработать два балла, этого хватило для итоговой победы - 2:0.
Найфонов принес в копилку сборной России 57-ю медаль Олимпийских игр в Токио.
Ранее в весовой категории до 57 кг россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль.
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