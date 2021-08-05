Борец Найфонов выиграл бронзу Олимпиады

В утешительном финале по вольной борьбе в категории до 86 кг встречались россиянин Артур Найфонов и борец из Узбекистана Джабраил Шапиев. Схватка прошла в напряженной и нервной борьбе.

Российский борец сумел заработать два балла, этого хватило для итоговой победы - 2:0.

Найфонов принес в копилку сборной России 57-ю медаль Олимпийских игр в Токио.

Ранее в весовой категории до 57 кг россиянин Заур Угуев завоевал золотую медаль.