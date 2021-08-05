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Идет  день олимпиады
05.08.2021 09:19
Рубрика: Спорт

Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России вышла в финал олимпийского турнира по волейболу. В полуфинале наши одолели команду Бразилии - 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Сборная России уже обыгрывала бразильцев на этом турнире. Но то было в группе, а плей-офф, тем более полуфинал - совсем другая история. То, что игра будет совсем иная, стало понятно уже в первом сете.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Южноамериканский блок наглухо закрыли наших лидеров атаки, Максима Михайлова и Егора Клюку, что вкупе с ошибками на приеме позволило сопернику уйти в отрыв - 20:14. Вытянуть с такого счета партию практически нереально: приоритетной задачей на остаток сета было вернуть себе уверенность.

И это получилось. Со старта второй партии наши ушли вперед и чем дальше, чем больше становилось преимущество россиян. В какой-то момент россияне немного потеряли концентрацию и дали сопернику немного приблизиться - 17:15, но вовремя взяли себя в руки и довели сет до победы - 25:21.

Третий сет, казалось, пошел по сценарию первого. Бразильцы, пользуясь нашими ошибками, нарастили комфортное преимущество - 20:12. Но на этот раз россияне южноамериканцев не отпустили. Секретным оружием стала подача Ярослава Подлесных, на которой наши выиграли четыре очка подряд. На кураже подопечные Туомаса Саммелвуо не просто сравняли счет, но и дожали Бразилию в концовке - 26:24.

Четвертая партия выдалась самой упорной. Эйс Павла Панкова вроде бы позволил нашим чуть отклеиться от соперника - 18:15, но бразильцы продемонстрировали характер и взяли подряд три очка 18:18. Обидно, что помогли им сами: ошибкой на подаче того же Панкова и касанием сетки.

Приободрившись, южноамериканцы чуть было не вышли вперед на два очка, но наши взяли видеоповтор и с его помощью балл "отыграли". Затем пришла очередь брать челлендж бразильцев, когда наши повели 23:22 - неудачно. Между тем, россияне взяли еще одно очко и получили два матчбола. Выиграть получилось со второго. Наши - в финале и точно с медалью.

Соперник россиян в борьбе за золото определится после матча Франция - Аргентина.

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