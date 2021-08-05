Ласицкене: От жары на стадионе плавятся мозги

Мария, вы лишь с третьей попытки преодолели планку на высоте 1,95 метра, которая позволяла пройти в финал. Не занервничали?

Мария Ласицкене: Да, были некоторые проблемы. Наверное, чтобы напомнить мне, что я выступаю на Олимпиаде и здесь все серьезно. Я нервничала на протяжении всей квалификации. Но так и должно быть. Я была уверена, что уже в предварительном раунде будет борьба. Будут третьи попытки. Все девочки сильные, все хорошо готовы и хотят биться в финале. И это здорово, конкуренция всегда повышает уровень результатов и турнира в целом.

Как оцените свою форму?

Мария Ласицкене: В конце мая я получила травму и это, безусловно, повлияло на некоторые аспекты моей подготовки. Если вообще не на все. Но я благодарна, что я все-таки попала на Олимпиаду и нога меня не беспокоит. Но это спорт и часть жизни спортсмена. Особенно если речь идет об Олимпийских играх, мы должны доказывать, что готовы преодолеть все, чтобы выйти в сектор и бороться за медаль.

Когда случилась травма, как справились с ситуацией?

Мария Ласицкене: Даже если появлялся хотя бы намек на сомнение, я тут же все эти мысли пресекала. Нельзя унывать, опускать руки. Поэтому я начала восстанавливаться с верой в лучшее.

Квалификация проходила рано утром, но температура уже поднялась за 30 градусов. Как вам такие погодные условия?

Мария Ласицкене: Сейчас жарко так, что мозги плавятся. Хорошо, что финал вечером.