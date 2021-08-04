Российские синхронистки завоевали еще одно золото на Олимпиаде в Токио

Когда Светлана Ромашина вернулась в большой спорт после рождения дочери Александры и произвела фурор на чемпионате мира 2019 года в Кванджу, все начали сравнивать ее с Майклом Фелпсом и настраивать синхронистку на его рекорд в 26 медалей мировых первенств. У Светы пока 21. Но медали для Ромашиной не самоцель. Главное - состояние души и внутренняя гармония.

- В бассейне я чувствую себя на своем месте. В своей стихии, - говорила тогда Ромашина. - Я вернулась, но мне не хочется просто штамповать медали. Хочется, чтобы мое возвращение получилось красивым, чтобы запомнилось.

С тех поря вряд ли что-то изменилось. Разве что дочка подросла. Осенью ей будет четыре. И Света сможет посвящать все свое время ей и семье. Из-за переноса Олимпиады близким Ромашиной пришлось нелегко, но на семейном совете чемпионку поддержали все и отпустили ее в бассейн - творить красоту, восхищать силой, поражать сложностью.

- Долгий путь, выстраданная медаль - как морально, так и физически. Наверное, самая сложная из всех, - сказала Света уже в Токио. - А еще это награда не только моя, а всей моей семьи: дочки, мужа, которые меня поддерживали на протяжении всей подготовки и болели, переживали за меня здесь.

Балалайки вместо медведей

А понервничать и самим спортсменкам, и их болельщикам пришлось изрядно. Синхронистки приучили нас к своим победам.

Но и явным фаворитам ничего не дается просто так. И речь даже не о тренировках по 8-10 часов в день.

Это зона их личной ответственности. Целеустремленность, работоспособность, самоотдача - их выбор.

Но они еще и с внешними факторами умудряются справляться на ура. Первая заминка случилась незадолго до старта Олимпиады. Техническую программу в дуэте наши девушки сделали под композицию популярной группы Little Big. Это такая современная аранжировка песни "Калинка-малинка". Начинается номер с медвежьего рыка и заканчивается им же. Так что изображение медведя на купальниках было логичным продолжением темы. Но этот дизайн не был одобрен Международным олимпийским комитетом (МОК). Мол, медведь вызывает слишком сильные ассоциации с Россией. А наша сборная выступает на Играх как команда ОКР. Девушки не растерялись и сделали новый эскиз костюмов - с балалайкой. Вариант прошел.

- Должен был быть на купальниках красивый медведь, коричневый. Хотели сделать его без клыков, нарисовали, но все равно в МОК посчитали, что это слишком агрессивно, и не разрешили, - рассказала Ромашина журналистам. - Балалайку пропустили, и это хорошо.

Кислотный диджей

Первый, предварительный показ произвольной программы "Пауки" тоже прошел не гладко. Диджей перепутал композицию. Представьте ситуацию: Ромашина и Колесниченко сидят в начальной позе, а тут вдруг включается не та музыка. При этом спортсменки не могли и шевельнуться, пока судьи не разобрались, что звукорежиссер напортачил, и не остановили выступление.

Невероятно, но это тот самый диджей, из-за которого проблемы на Олимпиаде в Афинах были у нашей группы.

Двукратная чемпионка Игр Алла Шишкина, которая болела за наш дуэт на трибуне, призналась, что после такого стресса не смогла сдержать слез. Оказывается, горе-звукорежиссер тоже переживает.

"Только что разговаривала с диджеем. Он попросил прощения. Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также, что больше такого не повторится. Я призналась, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице", - написала Шишкина в "Инстаграме".

Перед Ромашиной и Колесниченко он извинился лично, связавшись с ними в соцсетях. Девушки не стали требовать крови. Тем более все закончилось хорошо. Ромашина и Колесниченко, набрав в сумме за две программы 195,9079 балла, оказались недосягаемы для соперниц.

Серебро у китаянок Хуан Сюэчэнь и Сунь Вэньянь (192,4499), бронзу впервые завоевали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Мужской взгляд

За соревнованиями в Токио из России следил Александр Мальцев, первый российский синхронист. Не так давно мужчин в синхронном плавании никто не хотел воспринимать всерьез, но в 2015 году смешанные дуэты вошли в программу чемпионатов мира. С тех пор Саша выиграл четыре золота и два серебра. Но, как и любой спортсмен, мечтает о победе на Олимпиаде.

Саша, с каким настроением смотрели финал в женском дуэте?

Александр Мальцев: Конечно, очень рад за Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко. Для Ромашиной это четвертая Олимпиада и шестое золото! Столько лет находиться на ведущих позициях, столько олимпийских циклов пройти... Это очень сложно. Такое отношение к спорту вызывает уважение и восхищение. Вместе с тем расстроен, что микст-дуэты пока не представлены на Играх. В Париже-2024 мы тоже не выступим, но не отчаиваемся. В Международную федерацию плавания (ФИНА) пришел новый президент. Надеемся, что будут перемены. Иначе получается несправедливость. Международный олимпийский комитет (МОК) активно выступает за гендерное равенство, за то, чтобы все виды спорта были смешанными. При этом в программе Олимпиады присутствуют художественная гимнастика и синхронное плавание. Но микст-дуэты - это ведь тоже красиво. А еще открывается столько возможностей для презентации программы. Синхронное плавание же переименовали в артистическое.

Как изменить ситуацию?

Александр Мальцев: Мне кажется, в МОК к синхронному плаванию относятся холодно. Не хотят увеличивать количество комплектов наград. Отчасти это связано с тем, что нашему виду спорта не хватает популярности. А это следствие того, что дисциплина так долго была чисто женской. Получается замкнутый круг. Микст-дуэты могли бы изменить положение дел. Мы бы привлекли болельщиков, интереса было бы больше, выросли бы рейтинги трансляций. Я в этом уверен.

Вам сейчас 26. Как долго готовы оставаться в спорте ради своей мечты?

Александр Мальцев: Я не загадываю наперед. Ставлю конкретные цели на ближайший сезон и иду к ним. И, конечно, продвигаю микст-дуэты в олимпийскую программу. Понимаю, что одному сложно что-то сделать. Поэтому активно общаюсь с синхронистами из других стран. Например, с испанским микст-дуэтом. Они выступают с мастер-классами для мальчиков. У австралийского синхрониста отец работает в местной федерации плавания, разговаривает с нами, спрашивает, чем помочь. Американец Бил Мэй - пионер мужского синхронного плавания - во всех интервью, в соцсетях, при любой возможности говорит о том, что микст-дуэты заслуживают место в олимпийской программе.