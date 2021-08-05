Легкоатлет Пичардо принес Португалии первое золото Игр в Токио
В финале соревнований Пичардо уже в первой попытке отправил соперников в нокдаун, улетев на 17,61 метра. В третьей попытке он показал 17,98 метра, в итоге завоевав золотую медаль, ставшую для Португалии первой на этой Олимпиаде.
Серебро в этой дисциплине завоевал представитель Китая Чжу Ямин - 17,57 метра.
Жаркая борьба шла за бронзовую медаль, но спортсмен из Буркина-Фасо Хьюджес Фабрис Занго с результатом 17,47 метра опередил на несколько сантиметров двух конкурентов.
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