Венесуэльская легкоатлетка Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке

Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас с мировым рекордом завоевала золото на Олимпиаде в Токио.

В своей лучшей попытке она показала результат 15,67 метра. Это на 16 см лучше, чем предыдущее высшее достижение, которое принадлежало спортсменке из Украины Инессе Кравец и было установлено в августе 1995 года.

Серебро в этом виде программы у Патрисии Мамона из Португалии, третье место заняла испанка Ана Пелетейро.