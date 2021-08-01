Венесуэльская легкоатлетка Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке
Спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас с мировым рекордом завоевала золото на Олимпиаде в Токио.
В своей лучшей попытке она показала результат 15,67 метра. Это на 16 см лучше, чем предыдущее высшее достижение, которое принадлежало спортсменке из Украины Инессе Кравец и было установлено в августе 1995 года.
Серебро в этом виде программы у Патрисии Мамона из Португалии, третье место заняла испанка Ана Пелетейро.
Павлюченкова и Рублев завоевали золото олимпийского турнира в миксте 15:20
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте на Олимпийских играх в Токио. Российские теннисисты победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Матч получился сверхбоевым, чемпионский удар нанес Рублев
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях 14:27
Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в Токио в упражнении на разновысоких брусьях. Спортсменка получила за свое выступление оценку в 14,833 балла. Она принесла 41-ю медаль в общекомандную копилку