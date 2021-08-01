Врачи подозревают у Клишиной надрыв мышцы

Получившую травму во время квалификационных соревнований российскую прыгунью Дарью Клишину осмотрели российские врачи. Они подозревают у спортсменки надрыв мышцы задней поверхности бедра. Как сообщает РИА Новости, точный диагноз будет поставлен по итогам МРТ.

"Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Дальше будут делать МРТ в клинике олимпийской деревни. Пока по-прежнему на костылях", - сказала агентству пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко.

В воскресенье Клишина не смогла пройти квалификацию в прыжках в длину. Дважды она заступала, а при разбеге в третьей попытке получила травму. Спортсменку на инвалидной коляске доставили к медикам на арене, где ее заставили сдать допинг-тест, после чего разрешили пройти обследование.