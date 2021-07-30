Прыгун в высоту Акименко пожаловался на шумных соседей в Олимпийской деревне

После завершения предварительных соревнований российский спортсмен рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в Олимпийской деревне. Так, накануне выступления ему и его товарищу по команде Илье Иванюку не удалось выспаться.

"Мы не выспались. Поспали максимум часа два. И акклиматизация, и люди снизу мешали - отмечали то ли праздник какой-то, то ли победу. Стены тонкие, картон. Было душновато. Но мы справились", - приводит слова спортсмена РИА Новости.

Акименко посетовал также на неудобную подушку.