Прыгун в высоту Акименко пожаловался на шумных соседей в Олимпийской деревне
После завершения предварительных соревнований российский спортсмен рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в Олимпийской деревне. Так, накануне выступления ему и его товарищу по команде Илье Иванюку не удалось выспаться.
"Мы не выспались. Поспали максимум часа два. И акклиматизация, и люди снизу мешали - отмечали то ли праздник какой-то, то ли победу. Стены тонкие, картон. Было душновато. Но мы справились", - приводит слова спортсмена РИА Новости.
Акименко посетовал также на неудобную подушку.
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