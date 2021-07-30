Прыгуны в высоту Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований на ОИ-2020

В пятницу у прыгунов прошли квалификационные соревнования, по итогам которых определились финалисты. Оба атлета из России - Михаил Акименко и Илья Иванюк, с задачей выхода в финал справились.

Россияне преодолели планку на высоте 2,28 метра, и этого оказалось достаточно для выхода в финал. Акименко в своем полуфинале занял первое место, а Иванюк в другом - шестое.

Медали в этом виде программы будут разыграны 1 августа.