Прыгуны в высоту Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований на ОИ-2020
В пятницу у прыгунов прошли квалификационные соревнования, по итогам которых определились финалисты. Оба атлета из России - Михаил Акименко и Илья Иванюк, с задачей выхода в финал справились.
Россияне преодолели планку на высоте 2,28 метра, и этого оказалось достаточно для выхода в финал. Акименко в своем полуфинале занял первое место, а Иванюк в другом - шестое.
Медали в этом виде программы будут разыграны 1 августа.
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