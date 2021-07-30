Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета с 25 м
Россиянка Виталина Бацарашкина поборется за третью медаль на Олимпиаде в Токио.
По итогам завершившейся квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, которая проходила в два этапа, российская спортсменка пробилась в финал. Она завершила предварительные соревнования с третьим результатом.
На счету Бацарашкиной золото Игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. А вместе с Артемом Черноусовым на заняла второе место в этой же дисциплине в миксте.
Финал состоится в 8 утра по московскому времени 30 июля.
Евгений Рылов выиграл второе олимпийское "золото" 05:01
Российский пловец Евгений Рылов взял еще одно "золото" на Играх в Токио. Дистанцию в 200 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 53,27 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Вторым финишировал американец Райан Мерфи, третьим - британец Люк Гринбэнк
Женские сборные по регби-7, волейболу и гандболу одержали важные победы 00:51
Женские сборные России по регби-7, волейболу и гандболу одержали накануне яркие и очень важные победы. Наши регбистки не оставили ни единого шанса сборной Кении: 35:12. Волейболистки в нелегкой борьбе одолели китаянок. А женская сборная по гандболу уверенно победила команду Венгрии
Мужество Мартьяновой помогло нашим рапиристкам выиграть "золото" 29.07.2021
Сборная России завоевала золотые медали командного первенства по фехтованию на рапирах в Токио. В финале наши девушки обыграли француженок - 45:34. Героем встречи стала Марта Мартьянова. Получив растяжение связок, она продолжила биться и помогла команде стать чемпионом