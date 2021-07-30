Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета с 25 м

Россиянка Виталина Бацарашкина поборется за третью медаль на Олимпиаде в Токио.

По итогам завершившейся квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров, которая проходила в два этапа, российская спортсменка пробилась в финал. Она завершила предварительные соревнования с третьим результатом.

На счету Бацарашкиной золото Игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. А вместе с Артемом Черноусовым на заняла второе место в этой же дисциплине в миксте.

Финал состоится в 8 утра по московскому времени 30 июля.