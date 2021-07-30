Российские шпажисты вышли в полуфинал Олимпиады, победив одного из фаворитов
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио.
В четвертьфинале соперниками россиян стали одни из фаворитов турнира - итальянцы, имеющие второй рейтинг. Российская команда (Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков) добилась победы - 45:34.
По ходу четвертьфинала тренерский штаб сборной России заменил Ходоса на Глазкова.
Неудачи постигли и остальных фаворитов. Первый номер рейтинга команда Франции проиграла Японии - 44:45, а Украина, третий номер рейтинга, уступила китайцам - 35:45.
В полуфинале российская команда встретится со сборной Китая.
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