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Фехтование
Мужчины, шпага, команды - финал
Идет  день олимпиады
30.07.2021 07:02
Рубрика: Спорт

Российские шпажисты вышли в полуфинал Олимпиады, победив одного из фаворитов

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/MAXIM SHEMETOV Фото: REUTERS/MAXIM SHEMETOV
Фото: REUTERS/MAXIM SHEMETOV

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио.

Фото: РИА Новости
Фехтование на Олимпиаде в Токио

В четвертьфинале соперниками россиян стали одни из фаворитов турнира - итальянцы, имеющие второй рейтинг. Российская команда (Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков) добилась победы - 45:34.

По ходу четвертьфинала тренерский штаб сборной России заменил Ходоса на Глазкова.

Неудачи постигли и остальных фаворитов. Первый номер рейтинга команда Франции проиграла Японии - 44:45, а Украина, третий номер рейтинга, уступила китайцам - 35:45.

В полуфинале российская команда встретится со сборной Китая.

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