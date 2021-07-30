Российские шпажисты вышли в полуфинал Олимпиады, победив одного из фаворитов

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале соперниками россиян стали одни из фаворитов турнира - итальянцы, имеющие второй рейтинг. Российская команда (Сергей Бида, Павел Сухов, Сергей Ходос и Никита Глазков) добилась победы - 45:34.

По ходу четвертьфинала тренерский штаб сборной России заменил Ходоса на Глазкова.

Неудачи постигли и остальных фаворитов. Первый номер рейтинга команда Франции проиграла Японии - 44:45, а Украина, третий номер рейтинга, уступила китайцам - 35:45.

В полуфинале российская команда встретится со сборной Китая.