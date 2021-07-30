Женская сборная по регби-7 одержала первую победу

Вчерашний день для отечественного регби стал историческим. На Олимпийских играх впервые сыграла женская сборная России по регби-7. Первый матч наши девушки обидно проиграли - 12:14, зато в следующем разгромили кениек - 35:12.

Отношения между Олимпийскими играми и регби завязались более ста лет назад. Но в 1924 году этот вид спорта исчез из олимпийской программы. Возвращение состоялось только спустя 92 года на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Правда, речь идет не о классическом регби, в котором каждая команда состоит из 15 человек, а регби-7. В нашей стране за популярность регби-7 отвечает женская сборная России, пятикратная победильница чемпионатов Европы. В Рио девушки не отобрались, но со второго раза на Олимпиаду все-таки попали.

На свой первый матч наши девчонки вышли вчера в 11 утра. Играли на арене "Токио Стэдиум", той самой, что служила убежищем в 2011 году во время землетрясения в Фукусиме. Только вот от невыносимой жары укрыться там было нельзя. Даже в тени дышалось с трудом. Что уж говорить о спортсменках, которые носились по полю. Увы, первый блин получился немножко комом. Россиянки вели у Великобритании 12:7, но упустили победу - 12:14. Было видно, как девушки расстроены, но капитан нашей команды Алена Тирон все равно поговорила с корреспондентом "РГ".

Чего сейчас больше? Радости от дебюта на Олимпиаде или досады из-за поражения?

Алена Тирон: Конечно, мы очень рады, что попали на Олимпийские игры. Мы знали, куда едем, какой будет соперник. Все приехали побеждать, мы не исключение. Кому-то везет больше, кому-то меньше. В этом матче нам немного не повезло.

Что все-таки сегодня не получилось, если объяснять для дилетантов?

Алена Тирон: Первый матч всегда непредсказуемый. Не знаю. Мяч немного валился из рук.

Что теперь думаете о своих шансах пройти дальше?

Алена Тирон: Все приехали, повторюсь, побеждать. Мы видели мужской турнир, где команды, которые не считались фаворитами, добились результата.

И последний вопрос: чем женское регби круче, чем мужское?

Алена Тирон: В нем играют красивые девушки!

Сквозь китайскую стену

Порадовали болельщиков и наши волейболистки, неожиданно обыграв очень серьезную сборную Китая - 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12). Будем откровенны, в матче с олимпийскими чемпионками Рио-2016 от россиянок многого не ждали. Но девушки сумели удивить. Хотя по ходу игры были на волоске от поражения. В четвертом сете при счете 2:1 в пользу Китая наши проигрывали 12:19, но сумели вернуться, попутно отыграв два матчбола. Напомним, в первом матче россиянки уступили Италии - 0:3, но затем с тем же счетом выиграли у Аргентины и теперь занимают третье место в группе "В". Для выхода в плей-офф надо попасть в четверку.

Удивили и пляжные волейболисты, но только неприятно. Действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский были фаворитами в матче против латышей Мартиньша Плявиньша и Эдгара Тоцса, но свой статус оправдали лишь в первом сете - 21:13. Во втором парни начали ошибаться, а соперник, наоборот, почувствовал уверенность. В итоге прибалты взяли вторую партию - 21:19 и тай-брейк 15:11.

Наконец, очнулись после летаргического сна и наши гандболистки. Мощнейшая критика экс-наставника сборной Евгения Трефилова в адрес тренерского штаба и девушек явно подействовала. После ничьей с Бразилией и разгромного поражения от Швеции наши уверенно справились с командой Венгрии - 38:31.