Сборная России завоевала пять медалей в шестой день Олимпиады в Токио
Также было завоевано три бронзы - пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова.
После шести соревновательных дней в командном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. У хозяев соревнований японцев - 15-4-6. Сборная США располагается на третьем месте - 14-14-10.
Сборная России занимает четвертую позицию и имеет в своем активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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