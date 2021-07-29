Сборная России завоевала пять медалей в шестой день Олимпиады в Токио

Также было завоевано три бронзы - пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова.

После шести соревновательных дней в командном зачете лидирует команда Китая, завоевавшая 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. У хозяев соревнований японцев - 15-4-6. Сборная США располагается на третьем месте - 14-14-10.

Сборная России занимает четвертую позицию и имеет в своем активе 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.