Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Еще одну серебряную медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио принесли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Они пришли к финишу вторыми на соревнованиях по академической гребле (двойки распашные без рулевого).

В финале спортсменки показали результат 6 минут 51,45 секунды. Чуть быстрее (на 1,26 секунды) оказались соперницы из Новой Зеландии. У них золото. На третьем месте - представительницы Канады.

Эта медаль стала для российских спортсменов 24-ой на ОИ-2020. Сейчас у сборной РФ семь золотых, одиннадцать серебряных и шесть бронзовых наград.