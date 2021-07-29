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Идет  день олимпиады
29.07.2021 03:46
Рубрика: Спорт

Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

Еще одну серебряную медаль в копилку сборной России на Олимпиаде в Токио принесли Василиса Степанова и Елена Орябинская. Они пришли к финишу вторыми на соревнованиях по академической гребле (двойки распашные без рулевого).

Фото: REUTERS/ LEAH MILLIS
Еще два мировых рекорда установлены в академической гребле

В финале спортсменки показали результат 6 минут 51,45 секунды. Чуть быстрее (на 1,26 секунды) оказались соперницы из Новой Зеландии. У них золото. На третьем месте - представительницы Канады.

Эта медаль стала для российских спортсменов 24-ой на ОИ-2020. Сейчас у сборной РФ семь золотых, одиннадцать серебряных и шесть бронзовых наград.

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