Еще два мировых рекорда установлены в академической гребле
В среду в Токио на соревнованиях по академической гребле сразу два рекорда пали во время полуфинальных заплывов.
В академической гребле в легковесных парных двойках в полуфинале сборная Италии показала результат 6 минут 41,36 секунды.
Они улучшили достижение, которое незадолго до этого установила британская команда.
У мужчин в соревнованиях парных двоек легкого веса рекорд установили представители Ирландии. Они преодолели дистанцию за 6 минут 5,33 секунды.
Чемпион Игр-2020 Владислав Ларин - о причинах успеха в Токио 03:20
Владислав Ларин, словно скопировав Храмцова, катком прошелся по соперникам по пути к финалу, а там разобрался с македонцем Деяном Георгиевски. "С каждым днем уровень тхэквондо в нашей стране растет. Это и работа тренерского штаба, конкурентная среда внутри команды", - отметил чемпион Игр-2020 в беседе с корреспондентом "РГ"
Российские гимнастки выиграли командное многоборье в Токио 27.07.2021
Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье в Токио. "До сих пор мы боролись лишь за "серебро" или "бронзу" и никогда за "золото". Но как только у нас появился шанс, мы его не упустили", - поделилась Ангелина Мельникова
Байлз объяснила причины отказа от выступления в многоборье на Олимпиаде 27.07.2021
Американская гимнастка Симона Байлз опровергла информацию о травме и раскрыла истинные причины своего отказа от продолжения выступления в командном многоборье. "Сейчас я не доверяю себе так, как было раньше", - признала она