Еще два мировых рекорда установлены в академической гребле

В среду в Токио на соревнованиях по академической гребле сразу два рекорда пали во время полуфинальных заплывов.

В академической гребле в легковесных парных двойках в полуфинале сборная Италии показала результат 6 минут 41,36 секунды.

Они улучшили достижение, которое незадолго до этого установила британская команда.

У мужчин в соревнованиях парных двоек легкого веса рекорд установили представители Ирландии. Они преодолели дистанцию за 6 минут 5,33 секунды.