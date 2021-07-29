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Идет  день олимпиады
29.07.2021 15:20
Рубрика: Спорт

Российские рапиристки выиграли золото Олимпиады в командных соревнованиях

Сборная России завоевала золотые медали командного первенства по фехтованию на рапирах в Токио. В финале наши девушки обыграли француженок - 45:34.
Текст: Артур Нанян (Токио)

Российские рапиристки изначально считались фаворитами командного турнира. Сборную за собой ведут не проигравшая до Олимпиады в Токио ни одного боя в этом году Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова. Чуть ранее в личных соревнованиях они завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, хотя та же Дериглазова была главной претенденткой на золото.

Фото: Reuters
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали

По традиции, основными соперницами россиянок считались Италия, США и Франция. В полуфинале наши девушки не без труда, но одолели американок (45:42), большую часть противостояния уступая в счете. В свою очередь француженки в не менее драматичной схватке оказались сильнее итальянок - 45:43.

В решающей схватке россиянки с самого начала повели в счете и не уступили инициативу. Нашу команду не подкосила даже травма Марты Мартьяновой, которой врачи оказывали помощь на протяжении пяти минут. Несмотря на повреждение, Мартьянова вернулась на помост и помогла своим партнершам одержать победу.

Добавим, что в матче за третье место Италия обыграла США со счетом 45:23.

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