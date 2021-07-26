Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали

Фехтование - один из самых успешных видов спорта для нашей страны в последние годы. Никто и не скрывал, что российская сборная нацелена повторить достижение пятилетней давности, когда на Играх в Рио-де-Жанейро она завоевала семь медалей - четыре из них высшей пробы, одно серебро и две бронзы.

Главной надеждой на золото по праву считалась Инна Дериглазова, ставшая олимпийской чемпионкой в Бразилии. После той блестящей победы она ничуть не сбавила оборотов. За это время Дериглазова успела по два раза стать лучшей на чемпионате мира и Европы. К Играм в Токио россиянка подошла лидером рейтинга Международной федерации фехтования. Увы, повторить результат Рио Инне не удалось. В финале Дериглазова в драматичной схватке уступила американке Кифер Ли - 13:15. У нее серебро. Хороший результат для любой другой рапиристки.

Сама Дериглазова относится к своим достижениям спокойно. До старта Олимпиады она признавалась, что намерена повторить успех пятилетней давности в Рио.

- Олимпийские игры - это всегда нечто особенное. Вроде все хорошо, ты готовишься в обычном режиме, но проходит пару часов, и у тебя начинает все внутри кипеть, волновать. При этом лично я стараюсь спокойно относиться ко всему, поскольку нынешние Игры - третьи для меня в карьере. Надеюсь, получится справиться с эмоциями и выступить так же, как в 2016 году в Бразилии, - отметила Дериглазова.

А ведь всех этих успехов могло и не быть. Инна увлеклась фехтованием уже в восемь лет, хотя ее мама поначалу была против занятия дочери, полагая, что этот вид спорта больше подходит сильным юношам, чем хрупким девушкам. Помимо рапир и шпаг Дериглазова всерьез интересовалась фигурным катанием и художественной гимнастикой. В какой-то момент она даже подумывала бросить фехтование, но все же посвятила себя именно этому виду спорта.

Дериглазова - настоящий профессионал. Уже в 12 лет она подавала большие надежды, побеждая соперниц на три-четыре года старше. Тренеры всегда прочили ей большое будущее. У Инны было все: и талант, и трудолюбие. Достаточно сказать, что она тренировалась даже на девятом месяце беременности, а в зал после родов вернулась спустя два месяца.

Золото в Рио никак не изменило Дериглазову. Она по-прежнему живет в маленьком городке Курчатове Курской области с населением в 40 тысяч человек. Закончила университет по престижной специальности юриспруденция. Однако будет ли Инна работать в этой профессии - большой вопрос. В одном из интервью Дериглазова призналась, что становиться юристом она не собирается. Ей и в спорте хорошо.

Коробейникова не сдержала эмоций и расплакалась после соревнований. По ее словам, она все еще не осознала, что стала призером Игр

Что касается Коробейниковой, то у нее уже две олимпийские медали: в 2012 году в Лондоне завоевала серебро в командном первенстве, а теперь взяла бронзу. В матче за третье место в упорной борьбе она одолела итальянку Аличе Вольпи - 15:14.

В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио.

- Турнир получился очень быстрым. Когда волнуешься, время летит незаметно. Я еще не поняла, что взяла медаль. Хочу выразить благодарность родственникам, сказать, что очень люблю мужа, своих близких, - отметила Лариса.

Коробейникова призналась, что она еще долго будет плакать от радости:

- Вольпи повела в счете, я растерялась, наступила паника. Потому решила поменять рапиру, чтобы сделать маленькую паузу. Это был тактический ход, и он сработал - мне удалось собраться.