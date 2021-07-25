Первое "золото" и первая медаль - у стрелков Бацарашкиной и Галашиной

Это первое "золото" нашей сборной на Играх в Токио. Первая медаль соревнований - серебряная - на счету девушки с пневматической винтовкой в руках - Анастасии Галашиной.

Это была славная охота

Виталина Бацарашкина увлеклась стрельбой по примеру своих дедушек-охотников. А когда пришло время записываться в спортивную секцию и выбирать между винтовкой и пистолетом, судьбу будущей олимпийской чемпионки решил случай.

- Вид оружия сам меня выбрал, - рассказала Бацарашкина. - Когда дедушка меня привел, был только один тренер по пистолету - Наталья Кудрина. Она взялась меня потренировать буквально месяц, пока не вернется тренер по винтовке. Когда он вернулся, Наталья Ивановна сказала: "Я не отдам".

Может, в олимпийском финале Токио Виталина сказала то же самое, только о золотой медали. Ведь "серебро" из Рио-2016 у Бацарашкиной уже есть. Сейчас спортсменка все время держалась в тройке лидеров, правда, был один момент, который мог изменить все расклады. Система не зафиксировала выстрел Виталины в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке 0 баллов, что отбросило ее на пятое место, но после короткого совещания признали свою ошибку и разрешили Виталине сделать повторный выстрел. Не дрогнула рука у россиянки и в заключительной перестрелке с болгаркой Антоанетой Костадиновой. Наверное, помогла особенная победная философия, о которой Виталина рассказала журналистам на пресс-конференции.

Виталина, как отреагировали на ситуацию с "баранкой" за якобы невыполненный выстрел. Не занервничали тогда?

Виталина Бацарашкина: Это был даже не сбой в системе, а скорее в работе судей. Все участницы сделали выстрел, а я не торопилась нажимать на курок. Было еще 27 секунд, я четко видела таймер и понимала, что могу спокойно поднять пистолет и выполнить свою попытку. Но судьи подали команду "стоп". Я им указала на это, и они дали мне заново 50 секунд на выстрел. Такие ситуации случаются нечасто. Но на тренировках нас учат справляться с подобными форс-мажорами, специально создавая некомфортные условия. Например, включают посторонний шум. Бывает ведь всякое. Поэтому я была готова к любым неожиданностям. А в итоге эта пауза даже отчасти дала возможность немного передохнуть. Финал был тяжелым и из-за жары, и из-за новых правил: на предыдущих Играх финальная серия состояла из 40 выстрелов, а теперь - из 60.

Виталина Бацарашкина в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд

Да, вы не всю дистанцию прошли ровно. Как удалось выправить ситуацию?

Виталина Бацарашкина: Знаете, у нас в стрельбе есть такое правило: смотреть на мушку и давить пальцем. Вот на мушку я смотрела, а палец не давила. Нужно было это перебороть. Думаю, что получилось.

Учитывая "серебро" в Рио, о чем думали перед Токио?

Виталина Бацарашкина: Я не ставила перед собой цель выигрывать, попадать в тройку или даже в финал. Просто сосредоточилась на том, чтобы отстрелять так, как я умею, показать все, что я могу. Я считаю, что если такая цель достигнута, то это уже победа. И не важно, какое это место, где и что произошло. Главное, что ты для себя выполнил задачу, и это - твоя победа.

Но олимпийское "золото", тем более первое для команды, не просто личный успех…

Виталина Бацарашкина: Пока не осознала, что я олимпийская чемпионка! У меня и в Рио после "серебра" были похожие ощущения, а здесь еще впереди два старта (стрельба из пневматического пистолета с 25 метров, а также в миксте с 10 метров. - "РГ"). Хотя в свою победу я поверила еще до заключительного выстрела. Гул трибун придал сил. Поэтому самый главный выстрел я сделала четко.

Серебряные пули

Уроженка ярославской земли Анастасия Галашина принесла олимпийской команде России первую медаль на Играх-2020 в Токио. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров она завоевала "серебро", уступив лишь китаянке Цянь Ян.

На последних Олимпиадах мы привыкли, что первыми медальный багаж российской сборной пополняют мужчины. И вот традицию нарушила женщина, и какая! Глядя на живое, открытое лицо 24-летней Насти Галашиной, почти невозможно представить, что эта смешливая девушка, "вулкан эмоций и страстей" - одна из лучших в виде спорта, требующем предельного хладнокровия и концентрации, стрельбе. Но Анастасия знает секретные "словечки", которыми способна мобилизовать себя на подвиги.

А ведь в Токио Галашина приехала вовсе не в статусе безусловного фаворита. Большей части своих успехов девушка добилась, выступая в командных дисциплинах. Из индивидуальных наград - лишь "серебро" чемпионата Европы-2019. Это все к тому, что никто бы не удивился, если бы россиянки не оказалось в финальной восьмерке в Токио. Она и проскочила-то туда последним выстрелом в квалификации.

В финале результаты квалификации обнуляются. А Галашина вместе с ними как будто обнулила и все свои прошлые неудачи. И начала выносить фавориток одну за другой: финал проходит с выбыванием. В конце остались только Настя и та самая китаянка, причем наша девушка лидировала с преимуществом 0,2 очка. Но сорвала последний выстрел. Впрочем, Настя и "серебру" была рада. Чуть позже своими эмоциями она поделилась и с журналистами.

Серебряная медаль Анастасии Галашиной стала первой для нашей команды на Играх в Токио. Фото: РИА Новости

О чем думали перед последним выстрелом? Наверняка понимали, что "золото" было близко?

Анастасия Галашина: Я не помню, что конкретно у меня было в голове. На выстрел - 50 секунд. Все происходит достаточно быстро. Когда ты понимаешь, что все хорошо, конечно, волнение немного накатывает. Но я живой человек, я не робот, сердцебиение сразу стало ощущаться. Сразу видно по мушке в прицел. Она должна быть неподвижной, а вместо этого ходит туда-сюда. На самом деле, даже не поняла, почему так далеко ушел выстрел. Я метила поближе. Видимо, в момент нажима сердечко - бам!

Почему вы выбрали в качестве основного занятия именно стрельбу?

Анастасия Галашина: Вообще я хотела играть на гитаре, потому что все девчонки в классе играли. Но папа сказал, мол, у тебя ни слуха ни голоса и вообще у тебя будут страшные ногти, пальцы. Папа предложил стрельбу, потому что у деда была винтовка, ну такая, "раздолбайка". У меня здорово получалось. Отец предложил. Мне сначала не понравилось, а потом как-то затянуло. Результат пошел.

Какими были первые мишени?

Анастасия Галашина: Сначала по бумажным мишеням, но потом я стала повышать планку. У нас у деда участок расположен так, что рядом лес. Заброшенный участок. И там сарайка. На сарайке железная труба. Шесть - десять сантиметров диаметром. Расстояние метров сорок. Я в нее стреляла и слушала звук. Звук услышала - попала. И когда стала попадать постоянно, папа сказал, давай-ка ты это…

Вы рассказывали, что говорите себе перед выступлением какие-то слова. Если не секрет, можете рассказать, какие?

Анастасия Галашина: Эти слова касаются только меня. Это достаточно личное. Это определенные секретные слова, которые могут меня мобилизовать. Могу сказать, что я всегда себе повторяю. Завела, нажала, замерла. Завела - вышла на мишень, удержала - замерла и нажала. Но, когда мне необходима действительно поддержка, я чувствую, что куда-то поплыла, тогда действительно нужны определенные словечки, которые я никогда никому не скажу.

Винтовка - живая? Вы разговариваете с ней?

Анастасия Галашина: Не разговариваю, но наш спорт тем и тяжелый, что нужно иметь не только физическую и психологическую подготовку. Техническая сторона очень важна. Как бы объяснить. Вот винтовка. Есть пульки. Я не могу прийти в магазин и купить любые пульки Есть разное качество пулек. У каждой пульки есть своя определенная партия, серийный номер. Каждая партия из моего ствола будет лететь по-разному. Перед стрельбой мы отстреливаем винтовку, зажимаем ее в станок и отслеживаем кучность. И бывают проблемы. Тогда приходится танцевать танцы с бубнами, договариваться с винтовкой.

Как вы относитесь к тому, что Олимпиада проходит без зрителей? Насколько на вас это могло повлиять?

Анастасия Галашина: В который раз повторяю, что стараюсь не думать о посторонних людях, об атмосфере, которая меня окружает. Стрелок - тонкая, чувственная структура. Нужно себя носить, как хрустальный шар. Максимально в себя ухожу. Есть только я, моя винтовка и мишень.

Сегодня ваш тренер сказала, что после вашей победы в Ярославской области вырастет популярность стрелкового спорта. Может, у вас есть амбиции как-то поддержать интерес к стрельбе?

Анастасия Галашина: Не знаю насчет планов. Конечно, весь Ярославль гремит. Это большое достижение. Мне тяжело смотреть на наш тир, на нашу техническую базу в Ярославле, хотелось, чтобы обратили внимание на то, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, в каких костюмах - все это прошлый век. Может, моя медаль поспособствует тому, чтобы задуматься и, может, что-то приобрести. Говорю не про себя. У нас много талантливых детей, но в силу технической базы они не могут показать то, на что способны.