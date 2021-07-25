Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
46-летняя спортсменка в Токио принимала участие в восьмой Олимпиаде - это рекорд среди гимнастов. После окончания квалификации в многоборье она объявила о том, что приняла решение завершить карьеру.
"Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", - приводит ТАСС слова спортсменки.
На счету Чусовитиной выступления за сборные СССР, Объединенной команды, Германии и Узбекистана. В 1992 году в Барселоне она завоевала титул олимпийской чемпионки в командных соревнованиях. На Играх-2008 в Пекине она завоевала серебряную медаль. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира.
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