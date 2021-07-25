Гимнастке Мельниковой пришлось срочно менять музыку
Российская гимнастка Ангелина Мельникова после выступления в квалификации турнира по спортивной гимнастике рассказала о том, что ей пришлось срочно менять музыку в вольных упражнениях.
Как оказалось, автор мелодии решил потребовать со спортсменки 25 тысяч долларов, а федерация и спортсменка отказались от такого предложения. В итоге проблема была решена.
"Мы сделали запрос автору, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, и мы в экстренном порядке были вынуждены найти какую-то музыку. Взяли, наверное, первую, что была в интернете, я даже не знаю, откуда она, мне просто это прислали и сказали, что это мои новые вольные", - цитирует спортсменку РИА Новости.
Мельникова добавила, что смена музыки создала определенный дискомфорт и повлияла на выступление.
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