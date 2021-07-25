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Идет  день олимпиады
25.07.2021 11:03
Рубрика: Спорт

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

В финале россиянки встречались с командой Кореи и, оказав достойное сопротивление, уступили. Таким образом, они повторили результат, достигнутый на прошлых Играх. В составе российской команды выступали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

В 1/8 финала российские девушки победили Украину, в четвертьфинале - США, а в полуфинале команду Германии.

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