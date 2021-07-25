Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио
Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.
В финале россиянки встречались с командой Кореи и, оказав достойное сопротивление, уступили. Таким образом, они повторили результат, достигнутый на прошлых Играх. В составе российской команды выступали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.
В 1/8 финала российские девушки победили Украину, в четвертьфинале - США, а в полуфинале команду Германии.
Бацарашкина: Пока не осознала, что стала олимпийской чемпионкой 07:45
Виталина Бацарашкина, выигравшая олимпийское "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, призналась журналистам, что еще не осознала произошедшее. Спортсменка также рассказала о сбое электроники, из-за которого чуть не получила 0 баллов
Сборная России выиграла первое золото Олимпиады в Токио 05:48
Виталина Бацарашкина принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио. Она победила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Россиянка сумела опередить всех соперниц, набрав 240,3 балла. Это новый олимпийский рекорд