Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в Токио

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

В финале россиянки встречались с командой Кореи и, оказав достойное сопротивление, уступили. Таким образом, они повторили результат, достигнутый на прошлых Играх. В составе российской команды выступали Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова.

В 1/8 финала российские девушки победили Украину, в четвертьфинале - США, а в полуфинале команду Германии.