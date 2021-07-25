Хачанов: Согласен с Медведевым - хотелось бы играть в вечернее время

Насколько тяжело играть в такую жару?

Карен Хачанов: Согласен с Медведевым, который сказал, что стоило перенести матчи на более позднее время. Здесь очень жарко. К тому же в Токио большая влажность, в отличие от Австралии, США. Честно говоря, в начале мне было тяжелее играть, чем в конце. Старался не думать о погоде, не накручивать себя. Кстати, с сегодняшнего дня у нас ввели правило, по которому каждый теннисист может брать паузу на 10 минут между сетами, чтобы охладиться, прийти в себя. Мы с Нишиокой взяли такую паузу - это было необходимо.

Правильно понимаю, что во многом из-за жары первый сет сложился неудачно?

Карен Хачанов: Тут все в комплексе. Опять же - с Уимблдона прошло немного времени, плюс я давненько не играл на харде. Надо привыкнуть к другому часовому поясу, погодным условиям.

Удается следить за другими соревнованиями на Олимпиаде?

Карен Хачанов: По возможности стараюсь следить, да. Мы вчера вон с Андрюхой (Андрей Рублев - прим. "РГ") смотрели баскетбол 3х3. Кстати, очень прикольно было, мне понравилось.

Уже освоились в олимпийской деревне?

Карен Хачанов: Да, нас никуда оттуда, по сути, не выпускают (улыбается). Только соревнования, тренировки - и на этом все. На самом деле обидно немножко, потому что хотелось бы поближе познакомиться с Токио. Надеюсь, еще будет такая возможность.